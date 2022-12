Beady Eye y Primal Scream ponen ritmo a la noche del FIB

Una tarde de viernes en Benicàssim de lo más variada musicalmente, por el escenario principal desfilaron el pop refinado de Attic Lights, los sonidos mestizos del cantautor de Los Ángeles Hanni El Khatib y los rapeos más crudos de Dizzee Rascal.

Beady Eye no son Oasis

La actuación de la noche se suponía que iba a ser la de Beady Eye, cabeza de cartel, pero se quedaron a medio gas. El grupo de Liam Gallagher presentaba en el FIB su segundo disco de estudio 'BE' con el que intentan seguir buscando su camino propio alejados del brit pop de Oasis.

El resumen fue que sonaron más rockeros y contundentes que nunca pero a Liam Gallagher le falto voz y conexión con el público. Todo el mundo terminó echando de menos a Oasis en exceso, las canciones más coreadas fueron 'Rock and Roll Star' y 'What's The Story Morning Glory'.

Sonidos guitarreros y mucho ritmo bajo el liderato de Liam Gallagher que desplegó su habitual repertorio de poses durante más de una hora de concierto al que le falto la fuerza que se le exige a un cabeza de cartel del FIB.

Intensa actuación de Johnny Marr

El que fuera guitarrista de The Smiths en los ochenta presentó en Benicàssim las canciones de su primer disco en solitario 'The Messenger' ante un público entregado en el Escenario Tridente Senses.

Marr tocó su repertorio de melodías a la guitarra como nadie sabe hacerlo y regaló una actuación inolvidable al público salpicada de éxitos de The Smiths. Sonaron clásicos como 'Stop Me If You Think You've Heard This One Before', 'Bigmouth Strikes Again' y un cierro colosal a una corta hora de concierto con 'There Is A Light And It Never Goes Out'.

De fiesta con Bobby Gillespie

Aunque sin duda el verdadero conciertazo de la noche fue el de Primal Scream que una vez más volvieron a poner en pie al público que no paraba de bailar frente al Escenario Maravillas.

Muchos músicos sobre el escenario y un arranque de concierto algo flojo que fue mejorando con cada uno de los temazos del grupo de Glasgow. Bobby Gillespie apenas se mantenía en pie sobre el escenario pero tenía voz de sobra para gritar en 'Country Girl' o 'Svastika Eyes'.

Lo mejor sin duda el momento más trip hop con los clásicos de su disco 'Screamadelica'. El público entraba en trance al final del concierto con 'Loaded' y las buenas vibraciones de esa obra maestra que es 'Come Together'.

En la tercera jornada nos espera un festín de puro brit pop de los últimos años, veremos en este orden a Miles Kane, Arctic Monkeys y Kaiser Chiefs.