Depeche Mode, Kings Of Leon y Green Day en el cartel estelar del BBK Live 2013

BILBAO | DEL 11 AL 13 DE JULIO

El BBK Live está creciendo año a año hasta convertirse en uno de los festivales más espectaculares del verano español. Este año Bilbao vivirá la séptima edición al ritmo de la mejor música internacional, nada menos que Depeche Mode, Kings Of Leon, Green Day, Two Door Cinema Club, The Hives o FatBoy Slim son algunos de los nombres de este cartel que ya quisieran tener muchos festivales internacionales.