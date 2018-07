El Arenal Sound completa un cartel ‘premium’ con Editors o The Fratellis

El 'Arenal Sound' se celebra un año más en el pequeño pueblo playero de ‘burriana’, a 15 kilómetros del centro de Castellón ( y a casi cuatro horas de Madrid).

Es uno de los más largos (son cuatro días más dos de precalentamiento) para los que este año han conseguido fichar a grupos punteros del panorama indie internacional como Editors, White Lies, The Kooks, The Drums, The Fratellis, The Maccabees… Pura crema para melómanos veintañeros con ganas de fiesta.

El festival tiene varios puntos fuertes para acompañar a un cartel más que atractivo: Está junto a la playa, tiene tres escenarios con actuaciones que (casi) no se solapan y además tiene precio de estudiante (aunque tal y como están las cosas ya no son los únicos con presupuestos reducidos.

INFORMACIÓN BÁSICA: Los abonos cuestan desde 57, 50 hasta el 31 de mayo. También se puede comprar un abono para el autobús con idas y vueltas ilimitadas desde Castellón.

DEBERÍAS SABER: que es un festival lleno de jóvenes recién apuntados al 'hipsterismo' más buenrrollero (los que antes eran ‘modernos’) con ganas de fiestorro desatado. Tranquilo: son totalmente inofensivos. El consejo es que te unas a ellos sin contemplaciones y disfrutarás de lo lindo. Imprescidible: pintalabios rojo, litros de laca (tanto para chica como para chico) y camiseta de algún grupo que, por supuesto, no toque en el festival.

Otra cosa a tener en cuenta es que el paseo que bordea el recinto es el lugar idóneo para que los jóvenes habitantes de Burriana y otros pueblos colindantes hagan botellón. ¿Para qué pagar la entrada del festival si la música se oye perfectamente desde allí? Exactamente esto se lo oirás decir a más de uno. También son inofensivos, pero notarás el creciente guarreo del botellón cuando lleves tres días visitando el recinto.

OTRO DATOS PRÁCTICOS: El camping está en el mismo recinto del festival, con lo que si te quieres ir a dormir antes de que acabe la juerga, mejor llévate tapones. Además es bastante pequeño para las plazas que ofrecen y después del tercer día oirás a más de uno decir, siempre en tono de broma, que aquello empieza a parecerse a "Auswitch".

¿Y POR EL DÍA? No lo dudes: de cabeza a la playa. Eso sí, la zona arbolada está limitada al paseo y, retomando el punto anterior, al tercer día está totalmente impracticable. Es un poco pesado y más de uno pensará que es 'de madres', pero mejor llévate una sombrilla. Lo agradecerás.

Para comer hay bastantes opciones en el mismo paseo, pero claro, saben que el resto de la oferta está demasiado lejos para esas hordas de jóvenes que se han pasado la noche bailando. Así que prepárate para unos precios un poco más altos de lo que deberían, aunque no son desorbitados.

Aquí os dejo un vídeo editado por la propia organizacion del Arenal Sound que resume lo mejor del año pasado.