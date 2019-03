BLOG 'ESTO NO ES NOTICIA'

¿Quién no ha dicho alguna vez 'no es lo que parece'? Pues bien, en estas fotos puede aplicarse al pie de la letra que la primera impresión que tenemos de las fotos no se corresponde, para nada, con la realidad. Cuerpos humanos con cabezas de perro o unos siameses unidos por la cintura son algunas de las imágenes que creeremos estar viendo.