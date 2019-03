Maddie, una perra equilibrista, recorre EEUU fotografiándose en lugares insospechados

Theron Humphrey, un joven de Atlanta, ha pasado los últimos 287 días recorriendo los Estados Unidos junto a Maddie, una perra que adoptó procedente de un refugio, que destaca por su obediencia y por su equilibrio.

El proyecto, llamado 'Maddie the Coonhoun: a super serious project about dogs and physics', consiste en colocar al can en todo tipo de sitios mientras recorren la geografía norteamericana.

Los compañeros de viaje han recorrido ya 46,425 millas, es decir, más de 74.000 kilómetros, y atesoran ya más 100 preciosas imágenes de Maddie sobre todo tipo de objetos.

"Con el tiempo ella ha aprendido que cuando la coloco en un sitio, debe quedarse allí", explica Humphrey. Llevan viajando desde finales de agosto del año pasado, y está previsto que lleguen a su última parada, Hawaii, en el verano de este año.