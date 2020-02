Una joven polaca inicia una gira mundial con el reto de tener relaciones sexuales con 100.000 hombres

Ania Lisewska, una mujer polaca de 21 años, se ha propuesto viajar a todas las ciudades del mundo con la intención de mantener relaciones sexuales con 100.000 hombres.

La joven, natural de Varsovia, se embarcó en esta peculiar misión el mes pasado y hasta el momento ha conseguido tener sexo con al menos 284 hombres, según recoge Daily Mail.

A Lisewska no le ha detenido tener pareja estable, aunque a su novio no le acaba de convencer la iniciativa. "Me he tenido que poner de acuerdo con él", ha asegurado.

En declaraciones a un medio austríaco, la joven ha afirmado que quiere "hombres de Polonia, Europa y de todo el mundo. Me encanta el sexo, la diversión y los hombres".

"En Polonia, el tema del sexo sigue siendo un tabú y cualquier persona que quiera cumplir sus fantasías sexuales es considerada una desviada o que está enfermo mentalmente", ha añadido.

Además, Lisewska ha dejado claro que solo dedicará los fines de semana a llevar a cabo su misión, y también ha creado una página en Facebook y un blog para plasmas sus hazañas. La joven ha expresado que esperar no estar más de 20 minutos con cada hombre.

Un cálculo efectuado por el citado medio sostiene que a la mujer le llevaría casi 4 años completar su propósito si no descansara ni siquiera para comer o dormir. Y ya que solo empleará los fines de semana, este inusual reto podría durar unos 20 años.

Debido a estas cifras, ya han aparecido las primeras voces en Internet que dudan de la veracidad de la misión y creen que el anuncio de Ania Lisewska podría ser una plataforma para ganar dinero y promocionarse.