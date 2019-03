La cantante americana Chris Walton lleva 18 años sin cortarse las uñas

Chris Walton, tiene 45 años y ya es abuela, además se dejó de cortar las uñas a hace 18 años y ahora le miden más de metro y medio, según informa en una entrevista en el Daily Mail.

Sus bizarras uñas hacen curvas imposibles pero aun asi esta madre de cinco niños asegura que puede tocar el piano, limpiar la casa y usar de forma normal el ordenador. La dedicación por sus uñas le ha llevado a ser reconocida por los récord Guinness y aparecerá en la edición de 2012.

Ella asegura que "preferiría ser conocida por mi música y no por mis uñas" y añade "Otras personas piensan que soy muy frágil cuando me conocen, pero pronto se dan cuenta que puedo hacerlo todo yo sola".

Recientemente acaba de lanzar un single titulado "Live and Let Live", una canción que resume su actitud ante la vida y como el hecho de ser diferente no tiene que ser motivo para que la gente te margine.