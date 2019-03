El álbum de Sophie y Sara, una vida casi humana

Cees Bol and Hanneke van de Watering se encargan de fotografiar cada día de su vida familiar. En realidad, ellos no aparecen, sino que los protagonistas son Sophie, de cuatro años, y Sara, de dos. Les inmortalizan leyendo libros, de sobremesa tras comer, jugando al ajedrez o relajados en una tumbona. El resultado es un álbum muy completo sobre su vida, aunque Sophie y Sara no son niños. En realidad, se trata de un par de perros pastor.

Viven con sus dueños en el pequeño pueblo holandés de Sibculo, en la parte este de los Países Bajos, cerca de la frontera alemana. Alrededor de su chalet hay gran cantidad de bosques y otros muchos ejemplares de perro, que también posan para Cees y Hanneke.