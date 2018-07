Rubalcaba acusa a Rajoy de no tener el valor de "enfrentarse a nada"

El candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reprochado hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, que "nunca se haya enfrentado a nada" y que ahora tampoco tenga "el valor" de presentar sus "verdades" y que esconda su programa "debajo de la mesa" o "camuflado detrás de frases extrañas".

Junto al secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, la "número uno" por Pontevedra, Carmela Silva, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, Rubalcaba ha ofrecido un mitin en Vigo como colofón de una intensa jornada, en la que ha tenido hasta seis actos electorales.

En la primera fila se han sentado los candidatos por las cuatro provincias gallegas, entre ellos el ministro de Fomento, José Blanco, y el de Justicia, Francisco Caamaño, un "cuarteto de lujo", según les ha definido. Si en todas las elecciones es importante que los políticos expongan a los ciudadanos sus intenciones -ha juzgado-, en estas "muchísimo más", porque se decide el gobierno que se va a enfrentar con la mayor crisis que ha tenido nunca Europa.

"No hay derecho, no es justo, no es sensato, no es comprensible que escondan su programa electoral y sólo hay una razón para que no lo hagan: que si cuentan lo que piensan se quedarían sin votos", ha añadido.