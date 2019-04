María Dolores de Cospedal: "El PSOE es el pasado y lo saben muy bien"

"Son el pasado y lo saben muy bien. Cataluña y España necesitan mirar hacia el futuro", ha sostenido la dirigente popular Maria Dolores de Cospedal refiriéndose a la formación socialista liderada por Rubalcaba. Cospedal propone frente al pasado del PSOE la figura del líder del PP, Mariano Rajoy, alejado este domingo de la campaña para encerrarse con su equipo y preparar el debate cara a cara que este lunes le enfrentará a Rubalcaba.



"España no necesita un presidente que falte a la verdad, genere temor y cuyo pasado sea el que vimos ayer en Dos Hermanas", ha señalado en un mitin en Badalona, junto a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho; el candidato por Barcelona, Jorge Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.



Por ello, ha llamado a acudir en masa a las urnas el 20 de noviembre para votar por el cambio con independencia de la ideología de cada uno: "Nunca ha hecho tanta falta cambiar tantas cosas", ha añadido Cospedal, que se ha servido de las cifras del paro y de la crisis para arremeter contra los socialistas.



Aprovechando su presencia en Badalona y en unas elecciones que se presentan más reñidas que nunca en Cataluña, ha atacado también a los candidatos de CiU y del PSC, Josep Antoni Duran y Carme Chacón, a quienes ha acusado de ser cómplices de las peores políticas económicas de Zapatero.



"El apoyo de CiU a Zapatero ha sido nefasto para Cataluña. Deberían avergonzarse", ha espetado la dirigente popular, que ha cargado también contra Chacón y Rubalcaba por disimular su corresponsabilidad en la gestión de Zapatero en estas dos legislaturas, algo que ha tachado de insulto a la inteligencia.



También Alicia Sánchez-Camacho y Jorge Fernández han atacado la gestión que han hecho con la crisis tanto socialistas desde el Gobierno central como nacionalistas desde la Generalitat, llegando incluso Camacho a decir que en Cataluña se vive peor ahora que antes de que CiU llegase al Govern.



Albiol y la inseguridad

En su intervención, Albiol, implicado en su papel de anfitrión, ha recurrido a su discurso duro contra el incivismo, aunque esta vez sin mentar a ningún colectivo, y ha pedido reformas legales para que delinquir, robar y hacer la vida imposible a los vecinos "no resulte casi gratis en este país".



Sin embargo, la vía abierta contra el incivismo por el alcalde de Badalona no ha sido seguida por el resto de dirigentes que han intervenido, que se han centrado en agasajar a Albiol por su resistencia a las críticas y su gestión de estos meses al frente del Ayuntamiento