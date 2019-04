Duran critica que en otros sitios de España reciben un PER "para pasar el día en el bar"

En su intervención en el consejo nacional, Duran ha negado que tenga nada en contra del resto del país y que su voluntad no es la de ofender, pero ha censurado que, mientras Cataluña hace esfuerzos para atajar el déficit, "una consejera socialista andaluza diga que mientras los catalanes cierran asilos ella inaugura nuevas residencias".

"Y no tenemos nada en contra del resto del Estado, ni contra los payeses de ninguna otra comunidad, pero volveré a decir que no hay derecho a que mientras un agricultor catalán no puede coger alguna fruta porque no le sale a cuenta, en otros sitios de España, con nuestra contribución, reciban un PER para que pasen el resto de la jornada en el bar de su pueblo", ha declarado.

El dirigente de CiU ha retado al cabeza de lista del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a demostrar que el pacto fiscal no se ajusta a la Constitución. "Le reto a que me diga un solo artículo que no permita el encaje del pacto fiscal que pedimos por justicia para Cataluña", ha pedido en su intervención en el consejo nacional conjunto que ha celebrado la federación para aprobar las listas y el programa electoral de cara al 20 de noviembre, dando por hecho que tanto socialistas como populares lo rechazan.