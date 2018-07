Rajoy: "Ahora toca continuar la tarea, con estabilidad, certidumbre y seguridad"

En un acto de campaña electoral en La Rioja, el presidente del gobierno en funciones ha señalado que en estas elecciones, "nos jugamos continuar en la recuperación, o ir marcha atrás y volver a las políticas socialistas que generaron la mayor crisis económica en décadas, o meternos en una aventura que no sabe donde va".

"España no puede volver al pasado. Tampoco puede ser gobernada por radicales o doctrinarios de mi etapa de universitario (en alusión a Podemos), ni por gente cuyo único mérito es que dicen que no han hecho nada malo, cosa que es verdad porque no han gobernado nunca", refiriéndose a Ciudadanos.

Ahora "no estamos para bromas" ha dicho Rajoy, ya que "todo el mundo habla, pero aún tenemos tiempos difíciles por delante, y "el mayor error que podemos cometer es jugar con las cosas de comer. Hay mucho que hacer, pero volver atrás sería un error del que nos arrepentiríamos muchos años".

Según el candidato del PP, "lo más importante es que ya hay bases sólidas asentadas de cara al futuro". Un horizonte en el que identificó cuatro prioridades: crear empleo, atender problemas de personas (pensiones, sanidad, educación), defensa de la nación y unidad ("nadie se puede saltar la ley") y lucha contra terrorismo.