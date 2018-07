Aznar no figura en ningún acto de la campaña electoral del PP

¿Qué hacer con los expresidentes del Gobierno en campaña? ¿Hasta qué punto la presencia de Aznar o Zapatero pueden ayudar o no a los candidatos de sus partidos? Si hay polémica, los responsables de campaña suelen escudarse en lo difícil que es cuadrar las agendas.

El director de campaña del PP, Jorge Moragas, ha afirmado que no le parece "ningún drama" que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, no tenga previsto participar en los actos de campaña de los populares de las elecciones generales. "No ha sido posible encajar la participación concreta de Aznar en ningún acto de campaña y tampoco me parece ningún drama", ha afirmado Moragas en la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP en Madrid para explicar detalles de la campaña. Moragas ha dicho desconocer si Aznar tenía la "agenda libre" para asistir a alguno de los mítines, pero ha remarcado que no ha habido opción a incluirlo en ninguno de ellos.

La figura de Aznar, dicen los populares, es siempre positiva. Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, matizaba que “el presidente Aznar siempre aporta a todas las campañas. Todo lo que representa José María Aznar es lo que nosotros estamos planteando”.

La agenda es también lo que argumenta el PSOE para justificar que a día de hoy, Zapatero no vaya a compartir ningún mitin con Pedro Sánchez. El expresidente si compartirá actos de campaña con otros líderes socialistas como Susana Díaz.