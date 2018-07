La reelección de Obama acapara las portadas de todo el mundo

"La noche de Obama", titula el diario The New York Times. Es la frase más repetida en las portadas con las que se despiertan los estadounidenses en el día después de su histórica noche electoral. También es común esta otra, más escueta pero directa, de The Washington Post: "Obama gana".

La reelección del líder demócrata es portada de los periódicos en EEUU y, en general, en toda América. También son para esta noticias los principales titulares de la prensa asiática, mientras que en Europa (donde el escrutinio se ha vivido de madrugada) la prensa abordará este tema en su edición de este jueves. Sí ha sido el tema principal en las ediciones electrónicas de todos los medios: "Obama, segunda oportunidad", hemos titulado en antena3.com.

La imagen elegida por casi todos los medios es la de un triunfante Barack Obama, durante su discurso de agradecimiento por la victoria, junto a su familia. Para la historia quedan las fotografías del líder demócrata acompañado por su mujer, Michelle Obama, y sus dos hijas, tal y como hiciera en 2008 pero con la experiencia que dan el paso de los años.