Obama: "Lucharé por vosotros y vuestras familias todo lo que pueda"

RECTA FINAL DE LAS ELECCIONES

A pesar de la ligerísima ventaja que le dan las encuestas Barack Obama no se fía y apura las últimas horas de la campaña electoral en Estados Unidos. Su mensaje más repetido en estos últimos mítines, el "No me rendiré", va dirigido sobre todo a la clase media. En ella espera encontrar los últimos apoyos que le devuelvan a la Casa Blanca.