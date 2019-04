Las redes sociales, protagonistas en la campaña para el 28-N

La campaña electoral que comenzó este viernes a las doce de la noche se adelantó en las redes sociales.



Antes de que los políticos saltaran a las calles para poblar de afiches las fachadas de las calles catalanas, en facebook no sólo estaban los carteles, sino que algunos ya habían encontrado mensajes ocultos en ellos.



El grupo Polituning 2010 se dedicó a retocar los mensajes de las principales formaciones concurrentes para dar con otros esloganes más ocurrentes y menos políticamente correctos.

Y es que las redes sociales son eje central de todas las campañas. Los candidatos y sus partidos se han volcado con Facebook, Tuenti y Twitter para tratar de hacer llegar sus propuestas a los ciudadanos.



El presidente de la Generalitat y candidato del PSC a la reelección, José Montilla, ha comunicado a sus seguidores en su perfil de Twitter los cinco "compromisos para Cataluña" con los que acude a la campaña electoral.



A través de cinco actualizaciones en su perfil, Montilla ha fijado los cinco ejes en los que centrará sus propuestas, y en el que destaca su compromiso de no pactar con el PP "bajo ninguna circunstancia", y de no convocar, promover ni tolerar un referéndum sobre la independencia.



Además, Montilla ha prometido que defenderá el Estatut en su integridad, que liderará la lucha contra la crisis económica acometiendo las reformas que sean necesarias, y que formará un gobierno "socialista, de izquierdas, progresista y catalanista".