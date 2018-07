Navarro: "Sé que no estamos en el mejor momento pero no me rindo

"En una situación de crisis, hoy Cataluña necesita más que nunca un PSC fuerte para evitar un Parlament demasiado fragmentado. No estamos en nuestro mejor momento, pero yo ni me resigno ni me rindo, os pido que vosotros tampoco lo hagáis", ha exclamado Navarro ante unos 1.600 simpatizantes en el mitin más multitudinario hasta ahora de la campaña catalana del PSC.

Y ha añadido, en un tono contundente: "Le tenemos que decir claramente a los ciudadanos de Cataluña que si quieren alternativa de izquierdas sólo hay un voto útil, que es el voto socialista".

Navarro, que ha alternado el castellano y el catalán en su intervención, ha reivindicado la Cataluña abierta, plural "y no la del pensamiento único", compuesta también por las personas que han emigrado de otros lugares de España.

El candidato socialista ha hecho esta llamada ante ciudadanos de Santa Coloma de Gramanet, feudo socialista y una de las ciudades donde históricamente se ha concentrado esta parte de la población catalana. En el mismo sentido se ha pronunciado la alcaldesa de esta localidad y número tres de la lista de Barcelona del PSC, Núria Parlon, que es uno de los jóvenes valores con más proyección dentro del partido.

"Ciudades como Santa Coloma, L'Hospitalet, Sant Adrià, las ciudades del área metropolitana se tienen que movilizar y tienen que decirle a -Artur- Mas que nosotros también somos Cataluña, que también le vamos a hablar 'clar i català' (alto y claro)", ha arengado Parlon.

Y ha añadido: "Nos plantean un divorcio exprés -con el resto de España- para salir reforzados -CiU- de estas elecciones. Pero nosotros le diremos que queremos una Cataluña cohesionada, fuerte, unida y que no nos hemos sacado el federalismo de la chistera como ellos la independencia".

Parlon ha sido la primera en intervenir en un mitin en el que ha participado también el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Griñán, y al que ha asistido la exministra de Defensa Carme Chacón, que no ha tomado la palabra, pero sí lo hará a en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

La alcaldesa de Santa Coloma ha concluido subrayando que las bases del PSC "no están desmovilizadas": "nuestra gente es la que sufre los privilegios de los suyos, e irán a votar