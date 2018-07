Multitudinaria manifestación para reclamar la independencia de Cataluña

La Diada de este año tiene especial importancia debibo a los comicios del próximo 27-S. Y aunque algunos partidos de la oposición se quejan de que los organizadores y Artur Mas están politizando la festividad, los primeros recuentas suman a miles de personas por la Via Lliure.

Entre los asistentes han acudido importantes miembros de la esfera política catalana, entre ellos parte de la lista soberanista de Junts pel Sí, como su candidato Raül Romeva, Oriol Junqueras y Muriel Casals; el conseller de Presidencia, Francesc Homs, y el de Cultura, Ferran Mascarell; Josep Rull y Jordi Turull (CDC); el cineasta Ventura Pons; los cantantes Lluís Llach y Joan Dausà; el escritor Albert Sánchez Piñol; entre muchos otros.

Se trata de la cuarta movilización consecutiva que las entidades soberanistas impulsan en pro de la independencia y pretenden que sea el "puente" entre el proceso de participación del 9N y las elecciones del 27-S.

El objetivo es llenar los cinco kilómetros de la avenida Meridiana, dividida en 135 tramos -tantos como escaños en el Parlament- que servirán para trasladar a la cámara los diez ejes de la República catalana: regeneración democrática, bienestar y justicia social, diversidad, solidaridad, igualdad, sostenibilidad, equilibrio territorial, educación y cultura, innovación y una Catalunya abierta al mundo.

Uno de los momentos más vistosos de la manifestación ha sido cuando se ha creado un gran mosaico de color blanco que se dotó de color gracias a que todos los participantes tendrán un puntero de cartón del color del eje al que pertenecen, mientras que por el carril central avanzaba uno gigante.

Una gran parte de los asistentes a la manifestación de la Via Lliure de la Meridiana de Barcelona han llenado la avenida de pancartas reivindicativas y esteladas.

En algunos carteles se ha podido leer demandas como 'Everybody knows it's now or never' (Todo el mundo sabe que es ahora o nunca) o 'Catalonia is not Spain' (Cataluña no es España).

Los manifestantes también han lanzado proclamas a favor de la independencia y la mayoría viste las camisetas oficiales que han distribuido las entidades soberanistas que han organizado la marcha por la independencia.