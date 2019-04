Zapatero pide a Rajoy que prometa que no volverá a ir contra Cataluña

El presidente catalán y candidato del PSC a la reelección, José Montilla, se ha comprometido ante José Luis Rodríguez Zapatero a que no traicionará al país pactando con ERC o PP, a diferencia de una CiU que "no es de fiar", y ha llamado a la mayoría "silenciosa" a votar el 28-N.



Tras la participación en la campaña de los ministros Ramón Jáuregui y Alfredo Pérez Rubalcaba, Montilla ha contado en Viladecans con el apoyo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la primera de las tres visitas que el líder del PSOE tiene previsto realizar a Cataluña durante la campaña catalana.



Por su parte, Montilla se ha comprometido ante Zapatero a que no traicionará al país pactando con ERC o PP, a diferencia de una CiU que "no es de fiar", y ha llamado a la mayoría "silenciosa" a votar el 28-N. T



Montilla, que ha mostrado muy buena sintonía con Zapatero, se ha encargado de poner al día al presidente del Gobierno de los hechos y objetivos del líder de CiU, Artur Mas, de quien ha dicho "está dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar a la presidencia".