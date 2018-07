Rivera: "Me preocupa que el presidente de España desaparezca en combate"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado durante una entrevista en Espejo Público que Artur Mas convocó las elecciones autonómicas "como si fuerna un plebiscito y los ha perdido", por lo que "la mayoría de los catalanes le ha dado la espalda" y ahora "van a intentar fingir estos dos meses una victoria que todo el mundo sabe que es una derrota".

Por ello, ha lamentado que en la ley electoral de la comunidad todos los votos no valgan lo mismo porque, en ese caso, su partido podría haber gobernado en coalición con otras formaciones no independentistas. No obstante, Rivera duda que la CUP y Junts pel Sí finalmente lleguen a formar gobierno porque tienen planteamientos muy diferentes en materias como sanidad o educación.

"Las urnas le han dado una lección a Pablo Iglesias"

Además, el político ha afirmado que "las urnas le han dado una lección a Pablo Iglesias" y le han demostrado que "no se pueden tener ambigüedades". Asimismo, ha sentenciado que "PP y PSOE han muerto en las urnas". En opinión de Rivera, "Rajoy está demostrando que no sabe leer lo que pasa" y es preocupante que "el presidente de España desaparezca en combate" porque el problema catalán también se soluciona "desde La Moncloa".

El presidente de Ciudadanos, sin embargo, ha tenido buenas palabras hacia su partido y su candidata, Inés Arrimadas, que "ha hecho la mejor campaña de la historia de Ciudadanos y será una de las mujeres más importantes de los próximos años en la política española".