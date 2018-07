Iceta: "Riesgos, preocupación y problemas están en el horizonte inmediato"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Miquel Iceta, candidato del PSC a la Presidencia de Cataluña, ha mostrado su alegría tras los resultados electorales a pesar de que su partido haya bajado escaños porque ha conseguido nueve representantes más que los que le daban los sondeos antes de verano. No obstante, durante una entrevista en Espejo Público el socialista no ha ocultado su miedo a que Junts pel Sí no cumpla con la legalidad y ha señalado que "riesgos, preocupación y problemas están en el horizonte inmediato".