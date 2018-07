Artur Mas: "Todos sabemos que estas elecciones serán muy diferentes en el fondo"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha firmado este lunes el decreto de convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, y lo ha hecho con una intervención en la que ha reprochado al Gobierno central haber precipitado estos comicios por no haber permitido una consulta "legal y acordada".



En una declaración institucional tras la firma del documento, ha señalado que el decreto es similar al de anteriores convocatorias y sigue el marco legal vigente, pero ha remarcado que las elecciones serán muy diferentes en el fondo y no se celebran cuando corresponde -en 2016- porque "Cataluña no vive en condiciones normales".

Artur Mas ha llamado a hacer de las elecciones catalanas del 27 de septiembre "una fecha señalada en la historia" de Cataluña, en unos comicios que, ha dicho, servirán para "dar salida al anhelo fundamental" del "derecho a decidir" de los catalanes.

En su discurso institucional en el Palau de la Generalitat, Mas ha señalado que el decreto "sigue el marco legal vigente, parecido a todas las (convocatorias) que se han hecho hasta el día de hoy, en lo que se refiere a la forma", pero ha matizado que "todos sabemos que estas elecciones serán muy diferentes en lo que se refiere al fondo".



Ha lamentado que el Estado pretenda "silenciar la voz" del pueblo catalán, que ha definido como "una nación de personas libres que nos hemos ganado el derecho a decidir", y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" de todas las formaciones políticas para que "presenten sus proyectos" y "se respete lo que el pueblo elija".



Sin referencias al plebisticio

Aunque en todo el discurso no ha pronunciado la palabra 'plebiscito', sí ha remarcado que las elecciones son consecuencia de la "necesidad de responder a un anhelo democrático", ha afirmado que Catalunya es una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro y ha augurado que en los próximos dos meses Catalunya volverá a estar en el foco internacional.



"Somos una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro, una nación de personas libres que se ha ganado el derecho a decidir cómo quiere ser", ha esgrimido Mas, que ha vaticinado que a partir de ahora la democracia debe ser la protagonista y ha apuntado que los ciudadanos pueden hacer del 27S una fecha señalada en la historia.



El presidente catalán --que ha tenido una mención para las personas de orígenes, hablas y creencias diferentes que han arraigado en Catalunya-- ha animado a todas las fuerzas a presentar sus propuestas y proyectos, así como a "respetar todos lo que los ciudadanos decidan y aceptar el compromiso de asumir vías políticas y legales para implementar el mandato democrático".



"Asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad y el protagonismo que el momento pide y hagámonos dignos de él", ha zanjado.