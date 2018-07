Andrea Levy: "Si Pedro Sánchez deja las ambigüedades podremos ir juntos"

Andrea Levy, número dos en la lista de Xavier Albiol a la Generalitat y Vicesecretaria General de Estudios y Programas del PP, ha explicado el 'tuit' de Mariano Rajoy en el que publicaba una foto junto a Pedro Sánchez a su llegada a Barcelona bajo el mensaje 'Juntos venceremos'. Asegura que esa frase no significa nada más que "el lema de campaña del PP". Sostiene que si Pedro Sánchez deja la ambigüedad de su partido en Cataluña podrán ir juntos en un gobierno alternativo al independentismo. "El PSOE lleva más de 30 ayuntamientos pactando con independentistas, deberían tener las cosas más claras", ha mantenido Levy.



Sobre la manifestación de la Diada a la que la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tildó de "espectáculo vergonzoso", destaca que muchas personas la increparon tanto a ella como a otros miembros del PP y que "esos discursos le preocupan mucho". El PP llama a esa movilización masiva en las urnas para plantarle cara al independentismo."Los catalanes hemos tenido las mismas preocupaciones que el resto de españoles, el empleo, las empresas, pero el Gobierno de la Generalitat ha gestionado sentimientos en lugar de gestionar los problemas de los catalanes", destaca.



Cree que en la nueva legislatura en Cataluña hay muchas reformas en las que intervenir como el nuevo modelo de financiación. Considera que en los independentistas se basan en un discurso medieval. "Desde 1714 han pasado muchas cosas, más de 30 años de democracia y nos hemos convertido en un país muy reconocido en el mundo". Exige "lealtad institucional" entre el Gobierno de la Generalitat y el de España, algo que cree que no ha existido en los últimos años.



Mantiene que el líder de Ciudadanos Albert Rivera cambia de opinión cuando le solicita generosidad al PP ya que sostiene que su partido le ha pedido el mismo apoyo envarias ocasiones y él se ha negado. "Ahora lo quiere usar de forma electoralista mirando a su partido".



Levy considera que en esta legislatura se ha aprobado normas que abogan por frenar la corrupción en los partidos como la ley de financiación de partidos políticos que prohíbe que las empresas puedan hacer donaciones a los partidos o que no pueda haber condonaciones de deuda. Cree que cada vez se ha querido investigar a los partidos nacionalistas catalanes se ha implantado la ley del silencio o esos partidos han visto esa investigación de forma victimista.

Andrea Levy ha comentado [[LINK:INTERNO|||20150911-NEW-00368-false|||los bailes con los que el candidato socialista Miquel Iceta comienza sus mítines]]. "Es curioso que Sánchez aplauda que su candidato se ponga a bailar en un mitin con la que está cayendo. En Política no es bueno hacer el ridículo, y una vez... bueno... pero son reincidentes", sostiene.