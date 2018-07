Rajoy: "El cambio en Extremadura va a ser la monda"

Ha sido un acto multitudinario el que Rajoy y Monago han protagonizado en Mérida junto al aspirante a la alcaldía, Pedro Acedo, lo que ha empujado a los tres a augurar un cambio que, como ha dicho el líder nacional del partido, "el PSOE no se esperaba" hace poco.

Ahora, según sus palabras, sí se lo espera, hasta tal punto que "no va a ganar". El declive de los socialistas extremeños, causantes del paro en la región, contrasta, según Rajoy, con el auge del candidato del PP, José Antonio Monago, "una persona que se lo ha creído, que se lo ha estudiado" y que abandera un programa de 900 medidas, el resultado, ha añadido, de haberse "pateado" la comunidad y conocer al dedillo "los deseos, anhelos y sentimientos" de los extremeños.

Monago "tiene derecho a una oportunidad" por el trabajo realizado en tres años, "y los extremeños se la van a dar" el próximo 22 de mayo. Con él en la Junta, con sus siete consejerías, con la austeridad como punta de lanza de su gestión -medidas que Monago ha expuesto en el mitin-, Rajoy ha vaticinado la creación de empleo, el apoyo a los emprendedores y la recuperación del sector agrario.

España, ha recalcado, estará pendiente de Extremadura el día de las elecciones, y el cambio en la región "será algo de lo que se hablará en este país durante mucho tiempo". "El cambio en Extremadura va a ser la monda", ha sentenciado entre aplausos y vítores de los miles de asistentes, puestos en pie. Monago, unos minutos antes, ha firmado un discurso emotivo, interrumpido cada poco tiempo por los militantes.

"Conozco Extremadura, conozco a mis paisanos, os conozco bien, he visto miles de ojos de los extremeños, se los he visto siempre de frente, he escuchado sus problemas, he sentido el latir de mi tierra", ha comenzado el candidato del PP. Ha añadido que su "despacho han sido las calles y plazas de cada pueblo de Extremadura", y sus "compañeros de trabajo" han sido los ciudadanos.

Quien puede ganar las elecciones del 22 de mayo, según las encuestas, ha dicho que ese día es "tiempo para actuar", y con el fin de recabar el máximo respaldo posible, ha desgranado algunas de sus medidas más estelares: renuncia al estatuto de expresidente si vence, internacionalización del sector agrario, una oficina virtual y cambios en el sistema de cooperativas.

También ha reiterado que su mandato, si lo logra, será de ocho años, no más, y que eliminará el impuesto de sucesiones, reducirá el número de empresas públicas, aumentará el de médicos, bajará el de gestores y potenciará una educación "exigente".

Rajoy, después, no ha ahorrado elogios, y así, ha afirmado de su candidato: "Empezó de bombero, se hizo maestro, después hizo práctica jurídica y criminología; siendo concejal iba a la universidad, aprobó Derecho, tiene una tesis. Es un hombre hecho a sí mismo, hay que fiarse de él por empuje, ganas e ilusión. Es un hombre que sabe lo que quiere y un político que sabe poner los medios para llevarlo adelante".