Arenas:"Insultando, señor Blanco, no se sale de la crisis"

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha aludido este domingo a "decir la verdad" como la primera reforma económica que debe acometerse, pues, según su formación, "sólo eso genera confianza".

Durante un acto de apoyo al candidato popular a la Alcaldía de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Arenas ha explicado que este proyecto de ley se aprobaría "a la vez" que el comprometido para pedir elecciones separadas en Andalucía, propuesta que vendría a sumarse a unas políticas económicas que el PP asegura tener "muy claras".

"Los tiempos que vienen son difíciles y requieren gobernantes, no políticos comunicadores, gente que sea capaz de decir sí o no", ha explicado el líder de los populares andaluces, que también ha señalado la necesidad de no gastar más de lo que se ingresa, incidir en el gasto social y la bajada de impuestos a "los que crean empleo", en alusión a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. Arenas ha señalado que el "programa oculto" del PP es el que de 1996 a 2004 propició que España se convirtiera en la nación líder en Europa en cuanto a la creación de empleo, aspecto en el cual ha recalcado especialmente la necesidad de actuación. Así, ha comparado la convención popular de este sábado, "donde nos dedicamos con el 100 por cien de las fuerzas a luchar contra la crisis", con la reunión del PSOE en Madrid para "debatir cuándo quitan a Zapatero y cómo esconderlo".

Ha expuesto que "un alcalde, al igual que un presidente de la Junta, debe gobernar para todos, haya o no votado al PP", añadiendo que "el gobierno del cambio debe ser para todos".

También ha apostado por recuperar el "crédito" de la política, la lucha "obsesiva" por la creación de puestos de trabajo y contra la crisis, la reforma educativa o la mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas.

Sobre las encuestas y el resultado positivo de éstas para con los populares, Arenas ha dicho que "hay una primera estación", en referencia a las elecciones municipales del 22 de mayo, y que las conclusiones de los sondeos "no se pueden administrar con euforia, aunque sí con mucho optimismo, con responsabilidad y redoblando el trabajo".

"El gobierno lleva viendo brotes verdes desde hace tres años, el mismo tiempo que ha estado negando la crisis, pero si hacemos las cosas bien las elecciones del 22-M serán el primer brote verde para salir de la crisis", ha apostillado.