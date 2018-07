Rivera: "Ciudadanos no va a entrar en un Gobierno si no ganamos las elecciones"

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que la formación que lidera no formará parte de gobiernos si no ha ganado las elecciones en ese lugar porque apuestan por un Gobierno "monocolor". En ese caso, ha señalado, se quedarían en la oposición debido a que "es lo mejor para España".

Siguiendo este argumento, Rivera ha asegurado que su partido sigue sentado en la mesa con el PSOE de Andalucía intentando llegar a un acuerdo con Susana Díaz porque no quiere otras "elecciones anticipadas". Así, ha reiterado que se han hecho muchos avances y que se "está cerca" pero que no se abstendrán si el pacto anticorrupción no se extiende a todos los ciudadanos, lo que incluiría a Chaves y Griñán.

No obstante, ha explicado uno de sus anuncios más polémicos: por qué permite que haya imputados en las listas de Ciudadanos. Rivera ha expuesto que no se trata de un acontecimiento nuevo, sino que sólo se impide ser candidato a los imputados en caso de corrupción política y no "si se tiene abierto otro tipo de litigio". Eso sí, se comprometen por escrito a dejar su cargo en el caso de ser condenados.

Nerviosismo entre otros partidos

El partido de Rivera, con 22.000 afiliados y 100.000 simpatizantes, se presenta en 1.000 municipios y no para de subir en las encuestas del CIS. Este es el motivo por el que su presidente considera que el resto de partidos están nerviosos. A su entender, el ascenso de Ciudadanos se debe a que "es un proyecto sensanto" en el que la gente ve "una propuesta a largo plazo" y "la gente no sabe al final lo que defiende Podemos".

También ha confirmado que ya ha enviado una propuesta a la Academía de la Televisión para que acoja un debate electoral ya sea con Pablo Iglesias o con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez porque no ve "ningún problema en debatir si quieres gobernar tu país".