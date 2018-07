La presidenta del Partido Popular de Madrid y candidata a la Alcaldía, Esperanza Aguirre, ha anunciado que su partido emprenderá, tras la constitución de las instituciones elegidas en las pasadas elecciones, reformas y cambios "sin límites" debido a los "malos resultados" de los comicios. En opinión de Aguirre, el PP necesita una "refundación", que ella se ha propuesto emprender en Madrid, para lo que convocará un congreso extraordinario cuando se constituyan las instituciones.

No obstante, antes de esas modificaciones, Aguirre ha explicado que su objetivo es "frenar a Podemos", para lo que necesita un pacto con Ciudadanos y PSOE. "PP y PSOE no pueden considerarse los enemigos ni adversarios" y con Ciudadanos suman 37 concejales que "no pertenecen a la opción de izquierda radical que utilizará el Ayuntamiento de Madrid como un trampolín para ser la primera fuerza política en noviembre en España", en alusión a Podemos.

Según la presidenta del PP madrileño, un millón de madrileños han votado las opciones moderadas de centro o centro-derecha que representan una mayoría democrática que respeta el régimen constitucional, frente a otra opción (Ahora Madrid) de la "izquierda radical". Además, ha señalado que ella no será un "obstáculo" para llegar a ese acuerdo.

La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha recogido el guante a través de Twitter, donde ha publicado un mensaje en el que explica que hablará con todas las fuerzas políticas.

Ciudadanos Madrid aún no se ha reunido con las diferentes opciones políticas,nos sentaremos a hablar con todos y os mantendré informados — Begoña Villacís (@begonavillacis) Mayo 26, 2015

Sin embargo, Antonio Miguel Carmona, candidato socialista a la Alcaldía, ha expuesto en [[LINK:INTERNO|||20150526-NEW-00326-false|||un mensaje en Twitter]] que no pactará con el PP.

A la propuesta Aguirre recibir sus votos, Ciudadanos o el PSOE, mi respuesta, en el nombre del PSOE y en el mío propio, fue un NO rotundo. — AntonioMiguelCarmona (@AntonioMiguelC) Mayo 26, 2015

La candidata popular también ha tenido palabras para Ahora Madrid. Considera que la formación es "una fuerza política diferente que no está en nuestro sistema democrático constitucional". Por su parte, la formación ha negado la acusación de Aguirre de que ellos pretendan cambiar la Constitución desde el Ayuntamiento de la capital.

Hola @EsperanzAguirre. Ni en nuestro programa ni durante la campaña hemos hablado nunca de cambiar la Constitución desde el Ayuntamiento. — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) Mayo 26, 2015

Manuela Carmena, la candidata de dicho partido a la Alcaldia de Madrid, también ha contestado a la acusación de Aguirre a través de la red social.