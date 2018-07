Diego Valderas: "Abriremos una comisión de investigación sobre los ERE que el PSOE vetó"

El candidato de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha hablado en una entrevista en Espejo Público sobre los ERE de Andalucía, el copago en la sanidad y la llave de su partido a los socialistas y a los populares en las elecciones andaluzas.

Sobre un posible apoyo al socialista José Antonio Griñán, el candidato de Izquierda Unida ha explicado que "la política que nosotros estamos planteando es para los andaluces y las andaluzas. Yo creo que el proyecto político del partido socialista es un proyecto claramente fracasado, nosotros soñamos con otra Andalucía. Por esa Andalucía hemos sido capaces de situar ante notario cuáles son los pilares que estaríamos dispuestos a trabajar si los ciudadanos nos dieran la confianza para abrir ese nuevo tiempo político. Yo creo que se trata de política y no tanto de sillón".

"Lo decía la Constitución de 1812, el objetivo de un Gobierno es crear la felicidad del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Cualquier sociedad política tendría que prestarse a eso, a conseguir el bienestar de los hombres y mujeres de un territorio. Yo creo que con la política socialista, ese bienestar no se ha conseguido. Nosostros nos queremos situar como alternativa al PP y a las políticas de derechas", ha explicado Valderas.

Diego Valderas ha comentado sobre un posible apoyo al Partido Popular de Javier Arenas que "hay que cambiar la oración. Si IU rompe el bipartidismo político en Andalucía habrá un parlamenteo plural. Y yo se del valor que tienen las matemáticas parlamentarias y a veces 15 diputados tienen tanto valor como 40. Serán otros los que tendrán que decir qué están dispuestos a hacer con Izquierda Unida". "Serán las políticas en sede parlamentaria las que abrirán paso al futuro. Nosotros no estamos para arreglar los desajustes de ninguna fuerza política porque nos situamos como alternativos. Somos dos fuerzas políticas como el agua y el aceite, somos dos fuerzas políticas que es imposible que su ideario y el nuestro se pueda poner en comunicación", ha añadido.

En cuanto a las últimas informaciones sobre los ERE en Andalucía, en las que se desvela que en 2008 la Junta dio orden de tapar este escándalo, Valderas cree que "este ha sido el elemento más escandaloso de los últimos 32 años en materia de corrupción. Nos tiene que llevar a todos y todas a un gran compromiso, el compromiso de limpiar la casa y llegar hasta el final caiga quien caiga. Y hay que hacerlo políticamente y jurídicamnete a nivel penal. Y si tenemos fuerza en el parlamento abriremos esa comisión de investigación que el partido socialista vetó y que el señor Griñán negó. El partido socialista y el señor Griñán son responsables por omisión o por acción. En cualquier caso, un gobernante que no ha velado bien por los intereses de Andalucía ha perdido el crédito".

Valderas también se ha referido a la cuestión del copago en la Sanidad y las declaraciones de Mariano Rajoy de que en principio descarta imponerlo y Javier Arenas que delcaraba que tampoco le gusta. "Yo no me fio de Arenas ni de Rajoy. Si están dispuestos aparecemos los tres frente a notaría y firmamos un documento público en el que se dice que no habrá copago ni repago porque no es justo que los ciudadanos tengan que pagar dos veces por la salud, una por los impuestos y otra de forma directa.", ha sentenciado el candidato de IU.