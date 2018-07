Moreno denuncia que el PSOE saca "el cuento del miedo" para seguir gobernando

El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, ha criticado hoy que el PSOE "saque el cuento del miedo otra vez" contra el PP para evitar un cambio y para mantenerse en el poder y ha asegurado que "el único miedo que hay que tener" es que continúen gobernando después de 33 años.

En un mitin celebrado en el Palacio de los Niños de Don Gome de Andújar (Jaén), Moreno ha reclamado "que nadie le meta miedo al cambio en Andalucía" porque es "a mejor, para sumar, para integrar". "Ya sacan el cuento del miedo, cuántas décadas utilizando el miedo", ha señalado Moreno, quien cree que es "poco digno" hacerlo "como único ingrediente para estar en el poder".

Moreno ha adelantado que si gobierna su Ejecutivo tendrá ocho consejeros y que uno será de la provincia de Jaén, y ha afirmado que no dejarán de trabajar hasta que erradiquen "de una vez por todas" las altas tasas de desempleo en la comunidad. Ha reclamado a los cuatrocientos asistentes al acto que le ayuden a que "la ola del cambio crezca" y el 22 de marzo, día de las elecciones, se convierta en un "tsunami".

Ha resaltado que es "el único candidato con posibilidades de gobierno" con la "claridad y valentía" de haber marcado un objetivo en la creación de empleo y ha insistido en su compromiso de crear más de medio millón de puestos de trabajo durante 2015 y 2016. "Yo sí puedo crearlos, va a ser el gobierno del empleo frente a la presidenta del paro", ha agregado en referencia a Díaz.

Moreno ha pedido al millón y medio de andaluces que votaron al PP en las elecciones de 2012 "que vuelvan a confiar" en el partido para que puedan "reeditar esa ilusión por el cambio", y se ha mostrado seguro de que si le apoyan todos ellos tendrán la mayoría suficiente para gobernar en la comunidad.

Ha insistido en el llamamiento que está haciendo en campaña a los indecisos y les ha pedido su apoyo porque se trata de unos comicios "históricos" en los que "se puede dar un paso hacia delante o hacia detrás" y se debe elegir entre una "apuesta por la estabilidad" o la "inestabilidad, los riesgos y las aventuras políticas".

Ha vuelto a subrayar que se trata de unas elecciones andaluzas y que no se está evaluando ni midiendo "otras cosas" que no sean los tres años de gobierno entre PSOE e IU y los 33 años de gobiernos socialistas, a lo que ha agregado: "Nos estamos jugando el futuro de Andalucía, no nos estamos jugando otra cosa".