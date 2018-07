Díaz y Moreno usan a Podemos para lanzarse acusaciones mutuas sobre pactos

Los principales aspirantes a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz y Juanma Moreno han recurrido a Podemos para lanzarse acusaciones sobre los pactos postelectorales y sobre el Plan de Empleo Rural (PER).

A falta de diez días para las elecciones andaluzas del 22 de marzo, las caravanas de los tres candidatos con representación parlamentaria han centrado su actividad en las provincias de Granada, Málaga y Almería, a la búsqueda del 40 por ciento de indecisos que reflejan las encuestas.

El candidato del PP, Juanma Moreno, ha insistido en Marbella en lo que denomina "desmarque" de Susana Díaz frente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la política de pactos. De hecho, ha sostenido que Díaz está "dispuesta a abrir de par en par la puerta de la Junta a Podemos y a otras fuerzas políticas". Moreno ha lamentado que el PSOE "vuelva a estar otra vez en el lío entre la señora Díaz y el señor Sánchez", al considerar que es "negativo para Andalucía".

Al igual que el PP, Susana Díaz ha recurrido a Podemos, a la que ha afeado su posición sobre el PER y ha acusado de coincidir con la derecha. En la localidad malagueña de Coín, Díaz ha sostenido que Podemos "está comprando el discurso de la derecha", en referencia a las críticas vertidas por dirigentes de esta formación contra el PER. Respondía de esta forma a las declaraciones de la candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, quien en una entrevista ha dicho que el PER ha servido para crear "redes clientelares" en Andalucía.

"Eso es lo que ha dicho siempre la derecha, coinciden en demasiadas cosas y en esto también", ha afirmado la socialista, quien ha agregado: "El ataque que ha hecho la señora Rodríguez al PER es el ataque que durante años y años hemos soportado los socialistas de la derecha de Andalucía y de fuera de esta tierra".

En la misma entrevista, la candidata de Podemos ha considerado que el subsidio y la renta agraria son "necesarios" y que, hasta ahora, "han promovido cierto desarrollo y el mantenimiento de la población en el territorio" por lo que, "no va a ser Podemos el que apueste por eliminar el PER".

De otro lado, ha apostado por la titularidad pública de los bienes patrimoniales, "más allá, evidentemente, del respeto al culto religioso que en determinados monumentos tiene la Iglesia católica". El candidato de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado en Almería que "nada impide" posibles pactos "de carácter multilateral" después de las elecciones andaluzas, aunque ha advertido de que un acuerdo con Susana Díaz es "muy complicado".

Ha asegurado que su formación tiene "un programa muy definido" y sobre dicho programa "pueden darse situaciones bilaterales o multilaterales en los acuerdos, y desde ámbitos de Gobierno o del Parlamento". El séptimo día de la campaña electoral andaluz ha supuesto también el estreno de un nuevo formato de acto público: UPyD ha puesto en marcha el micromitin sobre ruedas, dentro de los vagones de tranvía de Sevilla.