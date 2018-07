No hay que olvidar que esos terroristas, europeos de pleno derecho, son hijos o nietos de emigrados, con hermanos, primos y amigos en su misma situación, con muchas dificultades también para salir adelante y que no por ello optan por empuñar un fusil o cargarse de dinamita para asesinar al vecino. La culpa no es de occidente, desde luego que no, asegura Miguel Sayagués, codirector de Noticias Fin de Semana. Los fanáticos maltratan a sus mujeres, lanzan a los homosexuales desde azoteas, cortan las manos de los ladrones, queman vivos a sus presos, azotan a los fumadores y castigan a quienes se ríen en la calle.

