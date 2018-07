Aguirre asegura que Cañete "va a pedir disculpas" por su "desafortunada" frase

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que el candidato popular a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, "va a pedir disculpas inmediatamente" por su "desafortunada" frase sobre la cabeza de lista del PSOE, Elena Valenciano.



En declaraciones a los periodistas antes de un acto electoral del PP en el distrito madrileño de Carabanchel, Aguirre ha calificado de "desafortunada a muy desafortunada" la frase de Cañete sobre que no había mostrado en el debate electoral su superioridad intelectual sobre Valenciano para no parecer machista.



La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que si se hace "cómputo", todos los políticos tienen comportamientos similares al del líder de la candidatura del PP a la Eurocámara.



Aguirre ha explicado que ella apoya la lista del PP porque este partido es el que mejor defiende los principios y valores en los que cree. En este sentido, ha manifestado que lamenta "mucho" la salida del PP de José Antonio Ortega Lara y ha expresado su deseo que vuelva a incorporarse al partido.



"Me parece que el éxito del PP fue la integración de todos los que tenemos los mismos principios y valores, por lo que hay algunos que están fuera, singularmente Ortega Lara, que me gustaría mucho que volvieran", ha declarado.



"Yo estoy en el PP, presido el PP de Madrid porque me han votado los militantes y porque creo que el PP es el mejor lugar donde defender mis principios y valores", ha apuntado.



"Si no lo creyera así no estaría (en el PP). Para mí es más importante los principios y valores que el partido", ha aseverado la presidenta de los populares madrileños que, a renglón seguido, ha reiterado su "apoyo a la lista del PP y a Miguel Arias Cañete".