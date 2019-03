“Nos lo está poniendo verdaderamente difícil, a todos”

Esta semana, Álvaro Zancajo nos pide una reflexión sobre la condición de 'imputado'en una causa. Recuerda que no implica culpabilidad, y alude a la prudencia para no caer en la demagogia al referirnos a esta figura. El director de 'Noticias 2' cree que los casos de corrupción que estamos viendo en este momento no nos deben hacer caer en una modalidad "zafia" de entender la realidad.

