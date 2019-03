Solidaridad entre aficiones: los hinchas del Dortmund ofrecen alojamiento a los del Mónaco con el hashtag #bedforawayfans

Luz dentro de la oscuridad. Los aficionados de AS Mónaco cantando al ritmo de "Dortmund". La pelota no se mancha. pic.twitter.com/aNZVRfndIm

Dortmund and Monaco fans united! This is the true face of football ⚽️#BVBASM #BedForAwayFans pic.twitter.com/na1WgWM8XR