La afición del Betis, sobre los cánticos del Sevilla: "El que tenga más cultura que diga lo que pueda y el que no pues..."

LOS HISPALENSES LLAMARON "PERDEDOR" A SU VECINO DE CIUDAD

Los cánticos de los jugadores del Sevilla tras eliminar al Manchester United de Champions, en la que llamaron "perdedor" al Betis, no han sentado muy bien en la parroquia verdiblanca. "Los niños no deben ver esas cosas, para que no haya luego la violencia que hay en los campos", dicen.