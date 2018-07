Se cumplen 20 años de la Séptima Champions League del Real Madrid

El tiempo pasa para todos. Y aunque muchas veces no nos demos cuenta, pasa realmente rápido. Tal día como hoy, pero hace 20 años, los aficionados del Real Madrid estaban expectantes. Estaban, a buen seguro, nerviosos. Y no es para menos, pues los por aquel entonces dirigidos por Jupp Heynckes tenían una cita con la historia. Una cita con la Juventus. Una cita, en Amsterdam, con una vieja amiga que hacía tiempo no levantaban: la Champions.

Fue un 20 de mayo de 1998 cuando el Real Madrid y la Juventus midieron sus fuerzas en el Amsterdam Arena para dirimir quién sería el ganador de la 'orejona'. Por un lado, un equipo que llevaba más de 30 años sin ganar el mayor título europeo y cuya Liga había sido realmente floja. Por otro, la 'Vecchia Signora', campeona de Europa en 1996 y finalista en 1997. Clara favorita, pero todos sabemos cómo acabó la película...

Acabó con final feliz para la parroquia madridista, pues los Raúl, los Roberto Carlos, los Hierro, los Suker, los Morientes y demás volvieron a casa con un título al que le tenían muchas ganas. Todo gracias a un gol de Mijatovic, que batió a Peruzzi en el 67 y dejó a los italianos sin trofeo. Dejó a jugadores como Zidane, Davids, Del Piero y compañía con la medalla de plata y a una Juventus que iba a perder otras tres finales de Champions.

Todas las que ha jugado desde 1996, la que ganó, las ha perdido. Todo lo contrario que el Real Madrid, que ha jugado otras cinco y las ha ganado todas. Primero al Valencia, en el 2000, luego al Bayer Leverkusen, en el 2002, y las más recientes ante el Atlético, en el 2014 y 2016, y la propia Juventus en 2017. El Liverpool espera en 2018.