Los 'Black Eyed Peas' actuarán en el Millennium Stadium antes de la final de la Champions

El grupo norteamericano Black Eyed Peas actuará en la ceremonia inaugural de la final de la Liga de Campeones que se disputará en el Estadio Nacional de Gales en Cardiff el próximo 3 de junio entre el Real Madrid y la Juventus, recogiendo el testigo de la cantante estadounidense Alicia Keys, que hizo acto de presencia en la final del pasado año en Milán.

La final de la 'Champions', como el evento deportivo anual más visto del mundo según la UEFA, ha servido de reclamo para atraer a los Black Eyed Peas que, de boca de uno de sus integrantes, 'Will.i.am' planean "un show inolvidable".

"Estamos planeando aprovechar la emoción de los aficionados en el estadio y de todos los que estarán sintonizando la final de la 'Champions League'. Como aficionados al fútbol que somos, sabemos lo mucho que este partido significa para aquellos que lo ven desde las gradas, sus hogares o con amigos. Esta actuación significa mucho para nosotros", confesó.

