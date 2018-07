Toni Nadal: "Nadal lo pasa fatal en las finales del Madrid, no te quiero ni decir lo que hizo con el gol de Ramos en Lisboa"

Toni Nadal, el tío de Rafa Nadal y que fue entrenador de su sobrino durante muchos años, ha analizado para Atresmedia la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool.

"Creo que el favorito es el Real Madrid. Tiene hombres mejores que el Liverpool. No será un rival fácil. Tiene un muy buen entrenador, pero el Real Madrid tiene a Cristiano que es un jugado determinante y que lo ha demostrado en los partidos decisivos. Hombre por hombre es mejor el Real Madrid", explicó Toni Nadal.

El exentrenador de Rafa Nadal confesó lo mal que lo pasa su sobrino en las finales del Real Madrid.

"Nadal lo pasa fatal en las finales del Real Madrid. No te quiero ni decir lo que hizo con el gol de Ramos en Lisboa", explicó Toni.

Toni Nadal cree que Zidane es un buen entrenador para el Real Madrid por su "carácter templado".

"Zidane sabe apaciguar los ánimos y su carácter templado va bien para un equipo de tantas figuras. Y al Real Madrid le ha ido muy bien con Zidane", indicó Toni Nadal.

Respecto al Liverpool, Toni Nadal ensalzó la figura de Klopp y advirtió de que "teóricamente tiene más hambre" que el Real Madrid.

"Pero creo que a Ramos o a Cristiano les importe eso. No creo que sea determinante. Lo único que afecta es lo bueno que tú eres y cómo salgas ese día. Es un día de corazón y de templar los nervios. Es como cuando Rafa está en situación de match-ball, si cuando vas a rematar la pelota te quema, no vas a meterla. Pero el Real Madrid tiene un súper gran jugador como Cristiano y el resto que son muy buenos. Han jugado mil situaciones difíciles y partidos complicados", aseguró Toni.

Por último, Toni Nadal aseguró tener simpatía por el Barcelona pero no se califica como "un fanático ni un anti".

"No soy muy culé, soy del Barcelona pero no soy antimadrista ni un fanático del Barcelona. Tengo simpatía por este club pero no soy un fanático ni un anti", concluyó Toni Nadal.