Anita es una pillina

Es muy difícil resistirse a sus caritas, y si no me convence a mí, lo hace con su padre o sus hermanos. Quiero deciros con esto que me arrepiento un poco de haberla consentido en algunos aspectos, porque me está costando mucho poder cambiar algunos de sus hábitos.

Sus hábitos ahora son difíciles de cambiar | Elena Arcelus

Que ya sepa lo que quiere, lo que le gusta y lo que no, no significa que sus elecciones sean las más adecuadas en cada momento.

Ella ya sabe lo que le gusta... | Elena Arcelus

Por eso, os animo a que desde muy pequeñ@s les vayáis explicando que a veces, lo que está más rico, sólo se puede comer de vez en cuando y que hay que comer de todo, que ver en la tele sus dibujos favoritos, no siempre es posible, porque sus hermanos también tienen derecho a ver sus preferencias, que hay veces que papá y mamá no pueden tenerla en brazos porque hay otras cosas que hacer en casa.

Las nuevas experiencias que estamos viviendo | Elena Arcelus

No quiero decir con esto que Anita sea una niña complicada, porque es muy buena y es lo más dulce y cariñoso que os podáis imaginar, pero ahora estamos en la época donde definiremos si será un poco caprichosa en el futuro o no.

En ello estamos, en intentar que se conforme con aquellas cosas que no son sus preferidas. Nos lo está poniendo difícil, imagino que os habrá pasado a much@s, porque sabe perfectamente como "camelarnos", y además tiene donde elegir para conseguir su objetivo. Es muy lista y saca todas sus armas, que son diferentes con cada persona con la que interactúa. Conmigo darme cariño y decirme que me quiere, con su padre sabe que no puede verla llorar, con Carmen con su lengua de dos años trata de explicarse e intenta convencerla como si fuera una persona mayor, y si con todos ha fallado directamente sabe que en Luis y Pati tiene a sus aliados para cometer sus "fechorías", tales como conseguir a deshoras un trozo de chocolate o cambiarse sus zapatillas por unos tacones de mamá.

Es muy difícil resistirse a sus caritas | Elena Arcelus

En el fondo me gusta que sea tan pilla, nos reímos mucho pero si volviera atrás, a lo mejor no la habría consentido tanto…o si. ¿Por qué no?

Sabe perfectamente cómo "camelarnos" | Elena Arcelus

¡Hasta la semana que viene! Gracias por estar ahí, el próximo viernes os traeré otra entrevista que creo que os encantará.