Anna Castillo revela si tiene ganas de convertirse en madre junto a su novia

Este pasado jueves Anna Castillo acudió a la presentación del nuevo libro de Itziar Miranda, la actriz de 'Amar es para siempre' que triunfa como escritora de libros para jóvenes con la colección, 'Miranda', que ahora saca al mercado 'Miranda y Tato', una colección de cuentos comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Un evento al que acudieron varios rostros conocidos, entre los que se encontraban también la actriz y presentadora Anabel Alonso.

Durante la presentación, Anna Castillo volvió a demostrar su gran simpatía y naturalidad ante los medios dedicando unos minutos a hablar con la prensa.

Además de confesar que tiene toda la colección de libros de Itziar Miranda, la actriz reveló lo afortunada que ha sido durante la pandemia y es que por suerte ha sido una de las pocas que no ha parado de trabajar: "He sido una afortunada, he estado rodando. Me fui a Grecia a rodar 'Mediterráneo', que es una peli sobre cómo se creó el Open Arms, luego volví y rodé 'Donde caben dos', una comedia que se estrena este verano, hice 'Girasoles silvestres', entonces ahora estoy como... Durante el año del covid tuve que parar, pero luego como que he retomado y he currado mucho y ahora es como de estreno, tengo que esperar a que salgan".

Anna Castillo también ha hablado sobre su novia Lara Blanco, con quien mantiene una relación desde hace años y de quien presume siempre que puede a través de sus redes demostrando lo muy enamoradas que están, además de confesar sus futuros planes sobre la maternidad.

"Estoy muy bien, feliz y encantada de la vida", revelaba cuando le preguntaba si querría dar un paso en su relación formando una familia. "Me apetece ser mamá, pero no sé cuándo, supongo que más adelante o no lo sé, ya veré".

