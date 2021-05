La decisión de Anabel Alonso sobre ampliar la familia con su mujer

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt dieron la bienvenida a un niño, al que llamaron Ígor, hace un año. Poco después la humorista reflexionaba sobre la maternidad diciendo: "Todo el mundo te dice que ser madre te va a cambiar la vida, pero hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro y la maravilla que es".

Sin duda alguna, para ella ser madre a los 50 está siendo toda una experiencia: "Tener más años hace disfrutarlo muchísimo más. Cuando eres más joven te pierdes más cosas, ahora mi vida gira en torno a él además con el coronavirus no puedes hacer mucho más".

Sobre si quieren ampliar la familia, Anabel se sinceraba durante su asistencia a la presentación de una colección de libros socialmente comprometidos de la ONU: "Ahí estamos, no sé, yo por mí, me gustaría, pero como yo no pongo el cuerpo no decido del todo, pero estoy feliz con Igor, no meto presión, pero sí digo que me gustaría".

Tanto ella como su mujer han preferido siempre mantener oculto el rostro de su pequeño. Muy celosas de su vida privada, no son muchas las fotos que comparten de su hijo. Aunque sí que Anabel habló sobre el despiste que tuvo con la vacuna frente al coronavirus. Tirando siempre de humor, contó: "Me mandaron el mensaje y yo me despisté, porque es un SMS, y yo los SMS ya no los trabajo. Cuando me di cuenta, le fui a dar a la tecla y se me había caducado", ahora tendrá que esperar a que la llamen para una nueva cita.

Seguro que te interesa...

Anabel Alonso muestra lo grande que está ya su hijo Ígor