El vestido 'boho' de Uterqüe de Laura Matamoros que te va a solucionar el verano

¿Harta de buscar entre los miles de montones de ropa con la esperanza de encontrar algo que valga la pena? Laura Matamoros tiene la respuesta y nosotras te la contamos. Y es que, con todo el verano por delante aún quedan muchos planes por hacer y muchos modelitos que lucir en cada uno de ellos. Sin embargo, gracias a la influencer hemos encontrado la inversión más provechosa que harás esta temporada y es que, además, solo será una: un vestido 'boho' que, aparte de ser uno de los más bonitos de esta temporada estival, es perfecto para cualquier tipo de ocasión.

¿Y lo mejor de todo? Es de firma española y está a tu alcance. Se trata de un diseño de 'Uterqüe' de lo más romántico y con divisiones de tela de distintos estampados florales que se unen entre sí por el tejido de guipur, un tipo de encaje delicado. Además, un detalle de lo más distintivo y que está muy de moda son sus mangas 'puffy' (mangas abullonadas) que combinan a la perfección con el escote fruncido del vestido.

Es el auténtico 'must have' en tu armario de este 2021, por eso su precio, 159 euros, no debe condicionarte a la hora de adquirirlo. Y es que, dado a que se trata de un vestido tipo midi, con los bajos asimétricos, puede servirte tanto para el día como para la noche: ideal para ir a dar un paseo y comer por la playa como para salir una noche con amigos.

Y si lo que te da miedo es que llegue el frío y tengas que dejar tu modelito hibernando durante un tiempo en el armario, combínalo con una chaqueta y unas botas y vuélvelo a lucir como si de la primera vez se tratase. Un vestido atemporal que dependiendo de con qué te lo pongas te puede servir para cualquier época del año.

