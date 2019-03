Todos los increíbles detalles de la exclusiva boda de Chiara Ferragni y Fedez

No faltó detalle en una de las bodas más esperadas, la de la influencer italiana Chiara Ferragni con el rapero Fedez que no ha defraudado a sus seguidores con la espectacularidad de la misma. Una boda que estuvo muy blindada para los paparazzi pero que los novios no dudaron en compartir a través de sus redes sociales.

Los asombrosos detalles de este exclusivo enlace comenzaban con el propio avión privado que debía llevar a los 400 invitados a la ciudad de Noto en Sicilia. El avión estaba totalmente personalizado con el motivo de su boda 'The Ferragnez' (Unión Ferragni y Fedez) como los asientos y un kit de regalo para los invitados, para hacerles más ameno el viaje.

Un día antes de la boda, los novios celebraron con sus invitados una espectacular cena donde no faltó la diversión, el glamour como no lo puso Ferragni luciendo uno de sus regalos un fabuloso vestido que Prada le había regalado para la ocasión.

Pero el día más importante estaba por llegar. Vestida de Dior (en los tres modelos que usó durante la boda) Chiara llegó espectacular ante el altar.

Tras la emotiva ceremonia, los invitados siguieron divirtiéndose en un espectacular parque de atracciones exclusivo para la boda donde hasta las máquinas expendedoras de muñecos tenían a los novios, Chiara y Fedez, convertidos en peluche.

Para el cansancio, los novios tampoco dudaron en acomodar los pies de sus invitados con unas cómodas zapatillas personalizadas o el divertido recuerdo de una taza con un montaje de los novios simulando la boda de los Duques de Cambridge.

Detalles de la boda de Chiara Ferragni y Fedez | Instagram Chiara Ferragni

Una noche llena de emociones y de alegría donde el novio Fedez tampoco dudó en cantar.