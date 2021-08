Diego Matamoros ha compartido con sus seguidores el radical cambio de look que se ha hecho. Sus seguidores se han quedado muy sorprendidos con este nuevo estilo del empresario. Ahora luce un estilo más juvenil y urbano, podría ser perfectamente un cantante de reguetón como J Balvin o Maluma. Sin duda este nuevo cambio le traerá cosas buenas a su vida, y es que a veces nos teñimos el pelo o modificamos nuestro aspecto para superar etapas y continuar hacia adelante.

"¿Sabéis? Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que he hecho o que quiero llamar la atención", ha escrito Diego junto a las fotos. El hijo de Kiko Matamoros continuaba reflexionando: "Sinceramente no busco la aprobación de nadie, busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y el que esté que sume. Hay veces que he pensado en el qué dirán, pero no estoy para esas cosas ya, siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas 1000 veces, fluyo, disfruto, doy pasos sin pensarlo demasiado, es una faceta más de mi personalidad que me ha traído muy buenas experiencias".

"Creo que la vida tiene que tener ese punto loco, loco de vida, loco de sonrisas, loco de momentos, loco de amores, loco de amigos… Empezar algo nuevo, seguir sumando experiencias, aprender de errores, sentirme realizado con cada cosa que hago, crear algo único y sumar sonrisas'', aclaraba Diego. El joven señalaba al final de su post: ''Solo quiero eso, alguien que como yo quiera sonreír a la vida, para lo malo siempre tendremos tiempo".

Diego ha dejado claro que no le importan las opiniones del resto y que le gusta sentir la adrenalina del cambio, pero en realidad los comentarios que ha recibido han sido en su mayoría elogios: "Mucha onda" (Andy Mcdougall), "A mi me parece que te queda BRUTAL" (Wally Lopez). Algunos de sus fans también han comentado de forma cómica: "Buen cambio de look pensé que era J. Balvin al saltarme la foto" o "Qué lindo Diego Maluma".

