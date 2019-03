Las zapatillas de estar por casa de casi 100 euros de Paula Echevarría

VISTA EN LA PUERTA DE SU CASA

Paula Echevarría es todo un icono y referencia en el mundo de la moda, sabiendo adaptar sus looks a cada ocasión y situación. Prueba de ello son las imágenes que se acaban de publicar de la actriz en la puerta de su casa con un look de 'estar por casa'. Pero hasta en estos looks, Paula no pierde su esencia de celebrity luciendo unas zapatillas de andar por casa de casi 100 euros. ¡Dale al play y descubre cuáles son!