El vestido de Paula Echevarría que ha gustado y horrorizado a partes iguales

Paula Echevarría ha sido el centro de atención esta semana por sus estilismos. Recientemente la actriz era fotografiada en la puerta de su casa con unas zapatillas de estar por casa de casi 100 euros que dejaron enamorados a todos sus seguidores. Pero unos días después, la actriz ha compartido una foto en su cuenta de Instagram con un look para la presentación de su nueva serie que ha generado mucha polémica.

La actriz ha compartido el estilismo que eligió, un vestido corto y de manga larga amarillo estampado con lunares negros firmado por María Escoté. Lo que no se esperaba es que hubiese tanta división entre los seguidores que están a favor y en contra de este look.

La publicación ha conseguido superar los 35.000 me gusta y más de 300 comentarios, algunos de apoyo como: "Muy abeja Maya, ideal", "Qué divina", "Me encanta", "Pues a mí me parece una chulada, súper original, lo atrevido se lleva, lo aburrido es aburrido y aburre jajaja. Estás muy guapa, como siempre".

Pero ha habido otros mensajes demostrando su descontento hacia el estilismo: "Hola, ¿es un disfraz o un vestido de verdad? Es una pregunta, no una opinión…", "No me gusta" o "Horroroso, es un espanto".