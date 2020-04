Paula Echevarría no ha dejado de publicar sus looks esta cuarentena. Si antes solía hacerlo desde el jardín de su casa, ahora lo hace desde el espejo de su habitación, donde hemos visto su evolución en las últimas semanas.

Y es que al principio a la actriz le daba pereza vestirse más allá de la típica ropa cómoda de andar por casa, pero conforme ha ido pasando el tiempo se ha sumado a las nuevas tendencias de la primavera adaptándolas a la cuarentena.

De hecho en una de sus últimas publicaciones confesaba que le había cogido el gustillo a esto de vestirse y maquillarse aunque fuera para quedarse en su hogar: "Sabéis qué? Cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa.. Al principio se me hacía bola claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá.. pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme ... solo me falta el tema zapatos... como siga la cuarentena aun me veréis en tacones!".

Este fin de semana compartía también un conjunto formado por unos shorts y una sudadera muy favorecedora que ha causado sensación entre sus seguidoras. Una prenda de Pull & Bear que cuesta 19,99 euros y que seguro que no tardará en agotarse.

