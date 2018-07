Looks para novias ceremonia Civil

Cada vez más, nos encontramos a novios, que no sueñan con una boda con ceremonia religiosa, sino que se decantan por ceremonias civiles. Ya sea solamente en juzgado o con ceremonia y celebración civil.

La típica pregunta ¿Qué me pongo para la ceremonia civil? , es la duda que asalta a multitud de novias, cuando tienen que acudir al juzgado.

Vestido de novia de diseño poco convencional | Bodaclick

Esta semana, doy respuesta a vuestro problema, enseñándoos diferentes looks que podrás lucir para tu boda civil.

Tanto si tienes una ceremonia civil, con posterior celebración, o si quieres solamente ir a formalizar vuestra relación al juzgado, el vestido que lucirás para tu boda, será un vestido de novia de diseño poco convencional, alejado de protocolos y convencionalismos.

Alejado de protocolos y convencionalismos | Melanie Duerkopp Photography

Una vez que has decidido que no quieres celebrar tu boda en una iglesia con una ceremonia religiosa, y te decantas por una ceremonia civil, donde la novia busca diferentes alternativas a los diseños convencionales.

La novia busca diferentes alternativas a los diseños convencionales | Wedding style

Si solamente vas a acudir al juzgado, sin posterior celebración o en caso contrario posteriormente vas a realizar una celebración con tus invitados, querrás lucir de manera diferente para recordar tu gran día.

Querrás lucir de manera diferente para recordar tu gran día | Winnie Au

Hay restaurantes, masías o lugares de celebración, que ofrecen ceremonias civiles, pero no son “reales”, son oficiantes, que para legalizar la unión, previamente habrás tenido que ir al juzgado a firmar los diferentes documentos.

Ofrecen ceremonias civiles, pero no son “reales” | Melanie Duerkopp Photography

De ahí que nos encontremos muchas parejas, que se casan “legalmente” por el juzgado días antes de la celebración.

Desde vestidos más sencillos, pasando por vestidos largos, cortos, diferentes formas, a novias con pantalón, crop tops. Looks más informales pero sin perder la elegancia y la magia del gran día.

Looks más informales pero sin perder la elegancia | Christine Doneé Photography

Looks diferentes donde la novia se sienta cómoda, e identificada con su estilo y forma de ser. ¿Quién no recuerda el look que eligió Adriana Abeina para su boda? Un look informal a la vez de rockero?