María Pombo se sometía hace unas semanas a una segunda rinoplastia. La influencer así lo confesaba a través de sus redes sociales y es que tras la primera intervención, no quedó muy convencida, ya que según ella misma relató: "Se me estaba cayendo la punta. Ha sido una operación por estética y por mi salud mental. Cuesta mucho hablar de ese complejo en voz alta y él supo explicarme por qué no me gustaba mi nariz".

De hecho María no solía publicar fotos en las que aparecía de perfil, hasta ahora. Y es que tras pasar una segunda vez por quirófano, parece que sí que ha ahora ha quedado contenta con el resultado.

Pero una de sus últimas publicaciones ha sufrido un enorme aluvión de críticas, y es que muchos piensan que su físico ha sufrido un gran cambio y que no parece la misma: "Con esa nariz eres otra", "esta vez sí que estéticamente te ha cambiado mucho ese retoque", "no pareces tú" o "no te reconozco", han sido algunos de los comentarios que le han dejado.

Seguro que te interesa...

Así se siente María Pombo tras operarse la nariz hace tan sólo unos días