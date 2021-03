El maquillaje de Paz Vega para los Premios Goya 2021

Este sábado 6 de marzo se celebra la 35 edición los Premios Goya 2021, cuyos presentadores son Antonio Banderas y María Casado y cuyo lugar de encuentro es el Teatro Soho, en la ciudad de Málaga.

Aunque no todos nominados a los galardones podrán acercarse allí presencialmente, lo cierto es que sí que podremos verles, aunque sea a través de la pantalla. Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Belén Cuesta o Hiba Abouk, son algunos de los muchos rostros conocidos a los que podremos ver esta noche.

Pero que no vayan a acudir allí presencialmente la gran mayoría de ellos, no significa que no pasen por su proceso de maquillaje y vestimenta, ya que quieren arreglarse igual para estar lo mejor posible detrás de la pantalla. Y eso es precisamente lo que ha hecho la actriz Paz Vega, que ha querido mostrarnos como ha quedado su make up a través de las redes sociales. Te dejamos la foto debajo de estas líneas. ¡Está estupenda!

